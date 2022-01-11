الاعلام والصحافة ودورها في اسقاط الحكومات (تركيا : انموذجاً) - حامد محمد طه السويداني

2022/01/11 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حامد_محمد_طه_السويداني يقول الرئ-;-يس الأ-;-مريكي الأ-;-سبق (توماس جفرسون ) ((لو خيرت بين حكومة بلا اعلام او اعلام بلا حكومة لما ترددت في اختيار الثانية)) ويقصد الاعلام بلا حكومة أ-;-ي بمعنى ان قوة الاعلام اقوى بكثير من قوة الحكومة.



وبالرغم من اختلافي ورفضي للسياسات التركية وخاصة مع الدول العربية الا انه لا بد من القول بان الرئ-;-يس التركي رجب طيب اردوغان يتعرض الى هجمة إ-;-علامية قاسية ......





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