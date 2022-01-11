قبل أن تغلق الحلول أبوابها ح1 - عباس علي العلي

2022/01/11 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي في كل المجتمعات البشرية حتى ما يسمى منها بالبدائية نجد حراكا بنيويا وبينيا بين أفراده يعمل ضمن أطارين مهمين وضروريين، الأول الحفاظ على منظومة العمل الجمعي التي تؤمن البقاء للمجتمع ضمن دائرة الفعل والوجود، والثاني البحث عن فرصة للتأقلم من تطورات الزمن ومستحكمات ما يجب لذلك من خلال رؤى وأفكار وحلول على كل المديات، ومن الطبيعي جدا خاصة في القضية الأولى بشكل مركز يتم الأهتمام الجاد والحريص بكل تفاصيل ......





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