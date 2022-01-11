الداخلية ترصد 7825 شائعة خلال العام الماضي

2022/01/11 | 12:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن رصد 7825 شائعة خلال العام الماضي.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "في إطار متابعة الشائعات وتحديد تأثيراتها على مختلف الأصعدة الأمنية والخدمية والصحية والاقتصادية وغيرها وبما يسهم في اطلاع الرأي العام في البلاد على الحقائق المجردة وتعزيز السلم الأهلي والمجتمعي وتنوير المتابعين بأهمية عدم الانجرار خلف الأكاذيب وما ينتج عن ذلك من آثار سلبية لا حصر لها، رصد قسم محاربة الشائعات في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية 7825 شائعة خلال العام الماضي".

وأضاف أن "هذه الشائعات تنوعت بين أمنية وسياسية وانتخابية وصحية واقتصادية".

وتابع أن "مفارز القسم المختصة من الضباط والمنتسبين المعنيين تواصل العمل الجاد على معاجلة هذه الشائعات والتعامل معها بمبدأ إيضاح الحقائق وتوضيحها للرأي العام وتفنيد ما تضمنته من أكاذيب وتلفيقات لا أساس لها من الصحة وبلغت نسبة المعالجة لهذه الشائعات حوالي 80%".

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