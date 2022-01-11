توقعات بصدور أمر ولائي بإلغاء مجريات جلسة البرلمان الأولى

2022/01/11 | 12:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكدت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف ، الاثنين، ان آلية اختيار رئيس الحكومة متجه نحو “الإقصاء” والذهاب للمعارضة، متوقعة صدور أمر ولائي بإلغاء مجريات جلسة البرلمان الأولى.وقالت نصيف في حوار متلفز تابعته /المعلومة/ ان ” آلية اختيار رئيس الحكومة متجه نحو “الإقصاء” والذهاب للمعارضة وان الخيار الافضل اللجوء للمعارضة ومحاسبة الحكومة”.[…]

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