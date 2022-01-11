تسريبات: اتفاق مبدئي لانتقال إيسكو إلى برشلونة

2022/01/11 | 12:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اقترب الإسباني إيسكو، لاعب وسط ريال مدريد، من تفجير مفاجأة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة بالليجا.وينتهي عقد إيسكو مع ريال مدريد في الصيف المقبل، ولا توجد أي مفاوضات معه حاليًا من أجل التجديد.ووفقًا لبرنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، فإن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، تحدث مؤخرًا مع إيسكو بشأن الانتقال إلى “كامب نو”.[…]

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