القبض على شبكة لتجارة المخدرات في بغداد

2022/01/11 | 12:32 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحوزتهم كميات كبيرة من مادة الكرستال.

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