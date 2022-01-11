رابطة المصارف تحدّد حجم تداولها في البورصة العراقية

2022/01/11 | 12:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكدت رابطة المصارف الخاصة العراقية، اليوم الثلاثاء، تحسن أداء البورصة العراقية خلال العام الماضي، معللة السبب إلى أن القطاع المصرفي شكل 95٪ من نسبة التداول.وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف، علي طارق، في بيان، تلقته (بغداد اليوم): إن "تحسن أداء البورصة العراقية خلال العام الماضي، يعود إلى القطاع المصرفي الذي شكل 95٪ من نسبة التداول في أسهم البورصة، إذ بلغت عدد الأسهم المتداولة 930 مليار سهم بقيمة 812 مليار دينار ". وأضاف أنه "مقارنة بالعام 2020 فإن نسبة نمو عدد الأسهم المتداولة للقطاع المصرفي بلغت 142.3٪ إذ كانت 368.4 مليار سهم، بينما كانت 892.8 مليار دينار في العام 2021". وأشار إلى أن "قيمة الأسهم المتداولة ارتفعت بنسبة 244٪، اذ كانت في العام 2020 أكثر من 193.6 مليار دينار، بينما في العام الماضي بلغت 666.5 مليار دينار".وأوضح أن "عدد الصفقات ارتفعت إلى 40.856 صفقة في العام الماضي، بينما كانت 18.792 صفقة في العام 2020". ولفت إلى أن "سياسة البنك المركزي أسهمت بشكل كبير في تحسن وتطور أداء القطاع المصرفي خلال العام الماضي، الذي عمل على ارتفاع أسهم بعض المصارف".وأكد طارق أن "قيام المصرف الأهلي العراقي بالاستحواذ على فروع مصرف عودة اللبناني في العراق، يعد من أهم الأحداث الإيجابية التي أثرت على سهم السوق، بالإضافة إلى اندماج مصرفي العاصمة الأولى والمصرف الدولي الإسلامي وقيام بعض المصارف الخاصة العراقية بالتوسع خارجياً من خلال افتتاح فروع لها". وبين أنه "في العام 2020 قامت أربعة مصارف مدرجة بزيادة رأس المال وهي الطيف الإسلامي وآسيا العراق والمستشار وأمين العراق، بينما قامت أربعة مصارف مدرجة بتوزيع أرباح وهي المصرف التجاري والأهلي العراقي والمنصور والطيف".ودعا القطاع المصرفي الى "استمرار الاهتمام بقيمة أسهم المصارف من خلال الافصاح الدوري للبيانات وتوزيع الأرباح على المساهمين".وكان سوق العراق للأوراق المالية، أعلن ارتفاع الأسهم المتداولة بنسبة 131٪ خلال العام 2021 مقارنة بالعام 2020.

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