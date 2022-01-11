ذي قار.. مركز القلب يحصي عدد المراجعين خلال 2021

2022/01/11 | 12:33 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ذي قار … كشف مدير مركز الناصرية للقلب الدكتور عقيل الخفاجي ، اليوم الثلاثاء، عن عدد المراجعين خلال 2021، مشيرا الى ان شعبة الاستشارية استقبلت نحو 15 الف مراجعا في محافظة ذي قار.وقال الخفاجي في بيان تلقته /المعلومة/، ان “إحصائية المراجعين توزعت بين استشارية امراض القلب والجراحة وتشوهات القلب، فيما كان عدد حالات الرقود […]

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