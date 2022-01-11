200 دولار.. للتصوير ولقاء فيفي عبده

2022/01/11 | 12:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نشرت الفنانة المصرية فيفي عبده أسعارا مرفقة بامتيازات، للراغبين في الجلوس معها، وذلك خلال زيارتها المقررة إلى الإمارات من الـ21 إلى الـ23 من كانون الثاني الجاري.

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وأوضحت الفنانة المصرية في تدوينة نشرتها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، تفاصيل العرض، الذي ينقسم إلى فئتين، هما: فئة البلاتينيوم، والفئة الذهبية، والمقرر أن يكون في أحد فنادق أبو ظبي.

ويتضمن عرض فئة البلاتينيوم، "جلسة مثيرة" مع فيفي عبده لمدة ساعتين، من الساعة الحادية عشرة إلى الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت الإمارات.

كما يتضمن العرض "لقاء وتحية وجلسة غداء، مع الفنانة المصرية، إضافة إلى فرصة التصوير معها، وذلك مقابل 1100 درهم (297 دولارا)".

وبحسب التدوينة ذاتها، يشترط للجلوس مع فيفي عبده، أن يكون الشخص حاصلا على تطعيم كورونا، ونتيجة فحص PCR سلبية قبل 48 ساعة.

فيما تتضمن الفئة الذهبية جلسة لوقت ما بعد الظهر، وذلك من الساعة الرابعة وحتى الخامسة والنصف بتوقيت الإمارات، والحصول على لقاء وتحية وفرصة تصوير، مقابل 750 درهما (203 دولارات).

وكانت الفنانة المصرية فيفي عبده، قالت خلال حوار لها مؤخرا في برنامج ”حبر سري“ على قناة ”القاهرة والناس“، أنها لا تستطيع القول إن الأموال التي اكتسبتها من خلال التمثيل والرقص ”حرام“، قائلة: ”مقدرش أقول إن الرقص أو التمثيل حلال أو حرام وأنا عملت كده وأنا صغيرة وكبرت بفني والجمهوري عرفني“.

وكشفت فيفي عبده خلال اللقاء، حقيقة زواجها من نجم الزمالك السابق جمال عبد الحميد.

وبين أن ما جمعها بالنجم السابق، فيلم واحد فقط، ولم تتزوج منه خلال الفيلم، أو حتى في الحقيقة، مشددة على أنها كانت متزوجة من شخص آخر، معلقة: ”جمال أخويا“.

وجاء نفي فيفي عبده، تعليقا على تصريحات جمال عبد الحميد، التي قال فيها: ”عشت مع فيفي أجمل أيام حياتي“، لافتة إلى أنه كان يقصد العمل وليس الحياة.

وفي وقت سابق، أكدت الفنانة المصرية على أنها على استعداد للمشاركة في الرقص في أي كليب قد يجمعها بالفنانين محمد رمضان وسعد لمجرد في حال عرض عليها ذلك.

وكانت الفنانة فيفي عبده قد تعرضت في العام الماضي لأزمة صحية، وذلك بعدما تعرضت لحقنة خاطئة تسببت بدخولها المستشفى، وفق ما أعلنت في حينها.

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