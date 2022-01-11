في يوم الكلاسيكو.. تعرف على تأريخ مواجهات الصقور والنوارس

2022/01/11 | 12:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… يواجه فريق القوة الجوية غريمه التقليدي الزوراء في قمة مباريات الدوري الممتاز بكرة القدم.وسيلتقي الفريقان على ملعب الشعب الدولي ضمن لقاءات الجولة 18 من البطولة مساء اليوم.والتقى الفريقان في 80 مواجهة، فاز الزوراء في 28 مباراة مقابل 27 للقوة الجوية.وسيطر التعادل في تأريخ مباريات الفريقين في 25 مناسبة.وسجل النوارس […]

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