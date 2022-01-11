الإعلان عن تفكيك شبكة تضم كبار تجار ومروجي المخدرات

2022/01/11 | 12:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، الثلاثاء، عن تفكيك شبكة تضم كبار تجار ومروجي المخدرات بحوزتهم كميات كبيرة من مادة الكرستال في العاصمة بغداد.وقال رسول، في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إنه “جهاز المخابرات نفذ وبالتعاون مع محكمة تحقيق الكرخ الاولى عملية نوعية استطاعوا من خلالها تفكيك شبكة اجرامية تضم كبار […]

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