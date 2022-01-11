2022/01/11 | 12:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تظاهر العشرات من الفلاحين الكرد، اليوم الثلاثاء، في ساحة التحرير ببغداد للمطالبة بصرف مستحقات للاعوام بين 2014 – 2016.وقال مراسل ايرث نيوز، إن المتظاهرين رفعوا لافتات تطالب البرلمان الجديد والحكومة الاتحادية بصرف مستحقاتهم للاعوام 2014 – 2015 -2016، حيث أكدوا أن هذه المستحقات تم إيقافها بأمر من الحكومة الاتحادية.وأضاف المراسل، أن […]

ظهرت المقالة قالوا انهم التقوا السيستاني والصدر..



مزارعون كرد يتظاهرون في التحرير للمطالبة بمستحقاتهم أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قالوا انهم التقوا السيستاني والصدر.. مزارعون كرد يتظاهرون في التحرير للمطالبة بمستحقاتهم) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قالوا انهم التقوا السيستاني والصدر.. مزارعون كرد يتظاهرون في التحرير للمطالبة بمستحقاتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).