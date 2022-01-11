بسبب أوميكرون.. مراكز السيطرة على الأمراض بصدد اتخاذ قرار هام

2022/01/11 | 12:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدرس مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة (CDC) تحديث إرشادات ارتداء أقنعة الوجه بعد انتشار متحور أوميكرون شديد العدوى.

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