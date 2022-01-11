2022/01/11 | 12:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلنت إخصائية التغذية، ناتاليا كروغلوفا، أنه توجد في عدد من المواد الغذائية كمية كبيرة مما يسمى بالسكر المضاف، حتى لو كان المنتج غير محلى.وأوضحت الإخصائية، وهي تعمل في المركز الطبي والتعليمي لأمراض الجهاز الهضمي والكبد بجامعة سان بطرسبورغ، أن قائمة المواد الغذائية التي تضم أكثر كمية من السكر المضاف تتصدرها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن أطعمة غير محلى تحتوي على نسبة عالية من السكر) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن أطعمة غير محلى تحتوي على نسبة عالية من السكر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).