هيئة الانواء الجوية تنشر توقعات طقس العراق حتى السبت المقبل

2022/01/11 | 12:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادنشرت هيئة الانواء الجوية، اليوم الثلاثاء، توقعات طقس العراق بانخفاض الحرارة وتساقط للامطار،حتى السبت المقبل.

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