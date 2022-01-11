المالية تعلن إتمام المعاملات التقاعدية لمختلف الفئات المشمولة للشهر الحالي

2022/01/11 | 12:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت هيأه التقاعد الوطنية التابعة لوزارة المالية، اليوم الثلاثاء، اكمال مختلف المعاملات التقاعدية للمشمولين بقانون الهيأة لكافة الفئات المشمولة لشهر كانون الثاني الحالي والتي تجاوزت الـ 4 ملايين معاملة تقاعدية لدى الهيأة .وأوضح بيان صدر عن الوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الهيأة أكملت معاملات الحقوق التقاعدية والتي شملت …

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