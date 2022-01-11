لقاح لأوميكرون قد يجهز بعد شهرين

2022/01/11 | 12:48 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

ذكر الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا الاثنين أن ثمة حاجة للقاح يستهدف السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا وأن شركته يمكنها إنتاج واحد من هذا القبيل بحلول مارس/آذار المقبل.

وقال بورلا إن فايزر وشريكتها بيونتك تعملان على كل من نسخة لقاح تستهدف أوميكرون وعلى أخرى تشمل اللقاح السابق وآخر مقاوما للسلالات المتجددة السريعة الانتشار.

وأضاف بورلا، أن لقاحات “كوفيد-19” قد ينتهي بها الحال لأن تصبح سنوية بالنسبة لمعظم الناس وأن بعض المجموعات الأكثر عرضة للخطر قد تكون مؤهلة للحصول عليها دوريا خلال فترة زمنية تقل عن العام.

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