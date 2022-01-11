النزاهة تصدر تقريراً بشأن عقود شراء اللقاحات والعلاجات الخاصة بكورونا

2022/01/11 | 12:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، إلى فتح منافذ العلاج المجانيِّ لذوي الدخل المحدود المُصابين بفايروس كورونا، نظراً لارتفاع أسعار الأدوية والعلاجات الخاصة بالفايروس.وذكرت دائرة الوقاية في تقرير تلقته وكالة ايرث نيوز، عن الزيارات التي قامت بها إلى وزارة الصحَّة والبيئة وبعض الدوائر التابعة لها، لمُتابعة عقود شراء اللقاحات والعلاجات الخاصَّة بجائحة كورونا، […]

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