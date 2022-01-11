المالية تنشر اشعار يخص المعاملات التقاعدية

2022/01/11 | 12:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، اتمام المعاملات التقاعدية لمختلف الفئات المشمولة لشهر كانون الثاني.وذكر بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” أن “الهيئة العامة للتقاعد التابعة الى وزارة المالية اكملت مختلف المعاملات التقاعدية للمشمولين بقانون الهيئة لكافة الفئات المشمولة لشهر كانون الثاني الحالي والتي تجاوزت الـ 4 ملايين معاملة تقاعدية لدى الهيئة”.واضاف ان “الهيئة اكملت …

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