أمام روسيا خياران إما الدفاع أو الدبلوماسية.. المتحدث باسم خارجية أمريكا يوضح لـCNN

2022/01/11 | 12:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية، إن أمام روسيا خياران إما طريف الدبلوماسية أو طريق الدفاع، وذلك في تعليق على الجهود التي تبذلها الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالتوترات على الحدود بين أوكرانيا وروسيا.

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