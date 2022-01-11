شاهد بالفيديو.. هكذا بدأ موسم الانفجارات الغامضة في ايران

2022/01/11 | 12:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: IeYaOut4_8M

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