2022/01/11 | 12:55 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GlbkhneJhEs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نظام المقاييس الذكي يساهم في زيادة ساعات تجهيز الكهرباء بإقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نظام المقاييس الذكي يساهم في زيادة ساعات تجهيز الكهرباء بإقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).