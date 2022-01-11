رصد أكثر من 7800 شائعة في العراق خلال 2021

2022/01/11 | 12:58 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان من وزارة الداخلية (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن قسم محاربة الشائعات في وزارة الداخلية، رصد 7825 شائعة مختلفة خلال العام 2021.

وذكر القسم في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، أنه "في إطار متابعة الشائعات وتحديد تأثيراتها على مختلف الأصعدة الأمنية والخدمية والصحية والاقتصادية وغيرها وبما يسهم في اطلاع الرأي العام في البلاد على الحقائق المجردة وتعزيز السلم الأهلي والمجتمعي وتنوير المتابعين بأهمية عدم الانجرار خلف الأكاذيب وما ينتج عن ذلك من آثار سلبية لا حصر لها، تمكن قسم محاربة الشائعات في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية من رصد 7825 شائعة خلال العام الماضي 2021 وقد تنوعت هذه الشائعات بين أمنية وسياسية وانتخابية وصحية واقتصادية".

وأضاف، "تمكنت مفارز القسم المختصة من الضباط والمنتسبين المعنيين بالعمل الجاد على معاجلة هذه الشائعات والتعامل معها بمبدأ إيضاح الحقائق وتوضيحها للرأي العام وتفنيد ما تضمنته من أكاذيب وتلفيقات لا أساس لها من الصحة وبلغت نسبة المعالجة لهذه الشائعات حوالي 80%".

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