الامم المتحدة: لا تغلقوا الباب بوجه شعب أفغانستان

2022/01/11 | 13:03 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت أفغانستان، في عام 2021 جفافا هو الأسوأ في عقود.

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