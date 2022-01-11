تفعيل مذكرة تفاهم عراقية – مصرية لمواجهة التغييرات المناخية

2022/01/11 | 13:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

استقبل وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، اليوم الثلاثاء، سفير جمهورية مصر العربية في بغداد وليد محمد إسماعيل، وبحث معه تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بخصوص الموارد المائية.

وقال بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم)، ان "اللقاء تناول بحث علاقات التعاون بين الجانبين في مجال الموارد المائية لتعزيزها وتطويرها والاستفادة من التجربة المصرية في مجال الاستفادة من مياه المبازل".

وأضاف، ان "اللقاء بحضور الوكيل الاداري للوزارة رائد عبد زيد الجشعمي، حيث أكد الحمداني خلال اللقاء سعي العراق إلى تفعيل وتوسيع نطاق عمل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين".

وأوضح، ان "المذكرة لتبادل الخبرات وتفعيل عمل اللجان المشتركة بين الجانبين لغرض تطوير قطاع الموارد المائية ومواجهة التحديات في ظل تسارع التغييرات المناخية وآثارها على دول العالم والمنطقة".

وأشار الى، ان "السفير المصري ثمن الجهود المبذولة من قبل الوزير للارتقاء وتطوير أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين في قطاع الموارد المائية".

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