2022/01/11 | 13:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو مجلس النواب ياسر وتوت، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة ساهمت بخلق أزمة داخل مجلس النواب خلال عقد الجلسة الأولى.

وقال وتوت في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الخطأ الذي وقع فيه رئيس السن محمود المشهداني هو انه سمح بسماع المداخلات من النواب ما ادى إلى حصول شد وجذب بين اعضاء الإطار والتيار".

وأشار الى، أن "أحد النواب تجاوز لفظياً على رئيس السن فحدثت المشادات بين الطرفين وتم رفض ترشيح أي عضو لرئاسة البرلمان خلال الجلسة".

وأضاف، انه "كان من المفترض ان لا يسمح رئيس الجلسة بمداخلات النواب".

وبشأن نجاح مجلس النواب في دوره التشريعي والرقابي أكد وتوت أن "ذلك يعتمد على شكل الحكومة المقبلة الذي يجب ان تبنى من كتلة واحدة او كتلتين لتحمل المسؤولية كاملة، وليعرف الشعب العراقي الجهة المسؤولة، وليس كما حصل في الدورات السابقة حيث ان الجميع مشترك في الحكومة والجميع معارض بنفس الوقت".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يكشف تفاصيل جديدة بشأن احداث جلسة البرلمان الأولى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يكشف تفاصيل جديدة بشأن احداث جلسة البرلمان الأولى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).