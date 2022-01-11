بارزاني يهاتف شاخوان عبدالله بعد فوزه بمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان

2022/01/11 | 13:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تلقى شاخوان عبدالله النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.

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وذكر بيان لمكتب عبدالله تلقى "ناس" نسخة منه، (11 كانون الثاني 2022)، "تلقى نائب رئيس مجلس النواب العراقي شــاخوان عبدالله أحمد اتصالاً هاتفياً من رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني للتهنئة بمناسبة انتخابه نائباً لرئيس مجلس النواب العراقي للدورة النيابية الخامسة متمنياً له التوفيق والسداد في أداء المهام".

واضاف البيان، "وأكد البارزاني خلال الاتصال على دعمه للمؤسسة التشريعية ولاسيما في المرحلة القادمة وهناك استحقاقات دستورية ومهام كبيرة أمام المجلس، فيما أعرب شــاخوان عبدالله عن شكره وامتنانه لفخامة الرئيس البارزاني على التهنئة ودعمه المتواصل لمجلس النواب العراقي".

وفاز النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شاخوان عبدالله، بمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب في دورته الخامسة.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقاه "ناس" (9 كانون الثاني 2022)، ان "النائب شاخوان عبد الله فاز بعدد ١٨٠ صوتاً، فيما حصل منافسه النائب عن حركة الجيل الجديد سروة عبد الواحد على 33 صوتاً".

واشارت الدائرة إلى ان "عدد اوراق الاقتراع الباطلة ١٣ صوت"، موضحة ان "عدد المصوتين لاختيار نائب رئيس المجلس ٢٢٦ نائباً".

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