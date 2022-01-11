2022/01/11 | 13:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية، اليوم الثلاثاء، طائرة تجسس مسلحة صينية الصنع تابعة لسلاح الجو الإماراتي في أجواء محافظة شبوة، في عملية إسقاط لطائرة من ذات النوع خلال أقل من أسبوع وقال متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان مقتضب: تمكنت دفاعاتنا الجوية – بفضل الله – من إسقاط طائرة تجسسية مسلحة نوع (وينغ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة تجسس إماراتية في شبوة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة تجسس إماراتية في شبوة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).