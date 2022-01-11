الصحة: لا إصابات جديدة بأوميكرون في العراق غير المعلنة سابقاً

2022/01/11 | 13:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

نفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل إصابات جديدة بأوميكرون في بغداد أمس، فيما حذرت من خطورة المستجدات الوبائية والزيادة الواضحة بالإصابات.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزارة الصحة لم تسجل أي اصابات بالمتحور الجديد اوميكرون باستثناء التي أعلنت عنها بشكل رسمي"، مبيناً أن "ما نشر أمس في بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن ظهور اصابات جديدة بالمتحور اوميكرون في بغداد عار عن الصحة ولم ينشر رسميا".

واضاف ان "الوزارة لا تقلل من خطورة هذا المتحور"، داعيا "الجميع الى وجوب اخذ المعلومات من مصادرها الرسمية"

وأكد: "عند تسجيل اصابة بالمتحور الجديد، في حال ثبوته من خلال مختبر الصحة العامة المركزي الذي يعتبر الجهة الوحيدة القادرة على تشخيص هذا المتحور، سنعلن ذلك بشكل رسمي"، محذرا من "خطورة المستجدات الوبائية والزيادة الواضحة في نسب الحالات الموجبة بالموقف الوبائي وخطورة المستجدات في العالم وتفشي المتحورات".

وشدد البدر على ضرورة "التزام الجميع بالاجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي واخذ اللقاحات".

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