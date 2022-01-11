الصحة تعلق بشأن تسجيل اصابات جديدة باوميكرون

2022/01/11 | 13:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل إصابات جديدة بأوميكرون في بغداد أمس، فيما حذرت من خطورة المستجدات الوبائية والزيادة الواضحة بالإصابات.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر،، إن “وزارة الصحة لم تسجل أي اصابات بالمتحور الجديد اوميكرون باستثناء التي أعلنت عنها بشكل رسمي”، مبيناً أن “ما نشر أمس في بعض وسائل الاعلام […]

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