2022/01/11 | 13:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وجد الباحثون في دراسة جديدة أجريت في سويسرا، ونشرت في “JAMA Network” أن المراهقين الذين درسوا من المنزل في موجة الوباء الأولى حصلوا على قدر أكبر من النوم مقارنة بالفترات التي سبقت الإغلاق، الأمر الذي ارتبط بتحسن صحتهم.أدت الجائحة الأخيرة التي شهدتها البشرية وحالات الإغلاق التي مرت بها مدن العالم إلى ارتفاع الأزمات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة علمية تثبت ضرورة تعديل توقيت بدء المدارس صباحا) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة علمية تثبت ضرورة تعديل توقيت بدء المدارس صباحا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).