2022/01/11 | 13:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادى ضباط عراقيون متخرجون من الكلية

العسكرية عهد الولاء لخدمة العراق

وارضه وسمائه وشعبه امام مرقد الامام

الحسين عليه السلام في كربلاء

وقال مدير مركز رعاية الشباب بالعتبة

الحسينية محمد علي الربيعي لوك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضباط عراقيون جدد يؤدون تحية العهد والولاء لخدمة العراق أمام مرقد الإمام الحسين (عليه السلام)...مصور) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضباط عراقيون جدد يؤدون تحية العهد والولاء لخدمة العراق أمام مرقد الإمام الحسين (عليه السلام)...مصور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).