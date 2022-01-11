2022/01/11 | 13:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد اجنبي المعالم الأثرية بالعراق

والعتبات المقدسة في محافظة كربلاء

المقدسة

وقال مدير مركز الإعلام الدولي، حيدر

المنكوشي لوكالة نون الخبرية ان "الوفد

ضم مجموعة من الناشطين في التواصل

الاجتماعي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد اجنبي يزور كربلاء: العراقيون من ألطف الشعوب العربية وندعو الأجانب الى زيارة العراق لما يمتلك من آثار قيّمة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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