رحيل البرهان الوشيك - محمد مهاجر

2022/01/11 | 13:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_مهاجر -لقد اتضح للجميع ان مغامرة البرهان هي مجرد مغامرة فاشلة قام بتنفيذها بعض العسكريين وكتائب حزب المؤتمر الوطني المنحل والجنجويد.



والذين يحلمون بان البرهان سيتمكن من قمع الثورة, سيجدون بلا شك ان حلمهم قد تبخر.



وقد يجد البرهان مخرجا للهروب وملجأ ولا شك انه سيسترجع خطوات التنفيذ التي بدات بحشد الحالمين بالسلطة في قاعة الصداقة في الخرطوم وما تلاها من خطوات.



وكان الرجل وقتها يحلم بشق الصف الوطنى لكنه ......





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