قبيل الذكرى العاشرة لحركة 20 فبراير - عبد السلام أديب

2022/01/11 | 13:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_السلام_أديب 1 – سيعيش الشعب المغربي يوم 20 فبراير 2022 الذكرى العاشرة لحركة 20 فبراير، وهي ذلك الحدث الذي اصبح تاريخيا باحداثه ومسبباته الداخلية والخارجية وسياقاته وتناقضاته.



وعندما تمر مدة عشرة سنوات على أي حدث فلا يتبقى منه سوى الذكريات والخلاصات التي يمكن استيعابها منه.



فحركة 20 فبراير شكلت حدثا سياسيا جماهيريا بامتياز، اختلطت داخلها، عوامل متعددة انتجت لنا ذلك الفعل الجماهيري بايجابياته وسلبياته ومواقفه ا ......





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