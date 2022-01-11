الجلسة الاولى للبرلمان المنتخب ،،،، مشاهدات واراء - سربست مصطفى رشيد اميدي

2022/01/11 | 13:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي عقد مجلس النواب يوم 9/1/2022 الجلسة الاولى لاعضاء الدورة الخامسة له بموجب الامر الرئاسي بدعوة مجلس النواب للانعقاد احكاما للفقرة (رابعا) من المادة ال (73) من الدستور العراقي.



وعلى الرغم من تاخر انعقاد الجلسة الذي كان من المفترض ان يكون موعد انعقادها في الساعة الحادية عشر صباحا، لكنها تأجلت للرابعة عصرا.



نظرا لعدم وجود اتفاق وتفاهم بين الكتل الشيعية الرئيسية المشاركة في الانتخابات، وخاصة بين التيا ......





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