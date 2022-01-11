اشهر انواع الليمون عالميا يلفظ انفاسه الاخيرة في محافظة عراقية

2022/01/11 | 13:30 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… أعلن الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى، الثلاثاء، تدني غير مسبوق في انتاج الليمون في المحافظة الذي يعد الأشهر عالميا.وقال رئيس الاتحاد رعد التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” ليمون ديالى يعد من اشهر انواع الليمون في العالم ويصل سعره حاليا الى 5 الاف دينار وهو الافضل لذا تجد سعره 5 اضعاف سعر […]

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