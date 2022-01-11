النزاهة تعلن تقريرها الخاص بلقاحات كورونا

2022/01/11 | 13:34 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت وزارة الصحة إلى فتح منافذ العلاج المجانيِّ لذوي الدخل المحدود المُصابين بفايروس كورونا.

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