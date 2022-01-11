الرشيد يوجه فروعه ببيع سندات بناء للمواطنين بفائدة تدفع كل ستة اشهر

2022/01/11 | 13:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اعلن مصرف الرشيد، الثلاثاء، عن استئناف العمل باستقبال شراء ( سندات بناء/ الاصدارية الثانية ) من المواطنين، بفائدة تدفع كل ستة اشهر.وذكر بيان للمصرف اطلعت عليه /المعلومة/، أن “مصرف الرشيد استأنف العمل باستقبال شراء ( سندات بناء/ الاصدارية الثانية ) من المواطنين”، داعياً الراغبين بالشراء الى “مراجعة فروع المصرف في بغداد والمحافظات”.وأضاف […]

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