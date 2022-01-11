قطع مؤقت ضمن ساحة الواثق وسط بغداد .. تعرّف على التفاصيل

2022/01/11 | 13:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادافاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بحدوث قطع مؤقت ضمن ساحة الواثق وسط بغداد.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "القوات الامنية قامت بقطع الشوارع المتفرعة من ساحة الواثق وسط بغداد".واضاف أن "القطع جاء بعد الاشتباه بعجلة متروكة قرب الساحة".

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