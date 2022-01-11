الرشيد يبيع سندات البناء للمواطنين بفائدة تدفع كل 6 أشهر

2022/01/11 | 13:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجه مصرف الرشيد، الثلاثاء، فروعه، ببيع سندات بناء للمواطنين بفائدة تدفع كل ستة أشهر.

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وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (11 كانون الثاني 2022)، إنه "اعلن مصرف الرشيد عن استئناف العمل باستقبال شراء (سندات بناء/ الاصدارية الثانية) من الجمهور".

واضاف، "ويدعو المصرف الراغبين بالشراء مراجعة فروع المصرف في بغداد والمحافظات".

وتابع، أن "التعليمات حددت قيمة السند ٥٠٠ خمسمائة الف بفائدة ٦٪؜ تدفع للزبون كل ستة اشهر ولمدة سنتين وسند بمبلغ مليون دينار بفائدة ٧٪؜ تدفع كل ستة اشهر لمدة اربع سنوات".

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