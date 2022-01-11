شخصيات شيعية “مؤثرة” تتحرك على الاطار والتيار بعد “الانقطاع الغامض”

2022/01/11 | 13:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم البياتي , الثلاثاء , عن وجود تحرك لشخصيات شيعية مؤثرة من غير الكتل السياسية لرأب الصدع بين الاطار والتيار قبل تشكيل الحكومة وإعادة لحمة البيت الشيعي, مؤكدا , ان أي حكومة تشكل من نصف البيت الشيعي لن تدوم.وقال البياتي في تصريح لـ / المعلومة / , […]

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