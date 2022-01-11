وزير الخارجية الإيراني يوضح أسباب زيارته الى عمان وقطر

2022/01/11 | 13:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الثلاثاء، أن زيارته إلى سلطنة عمان وقطر تأتي في إطار سياسة تعزيز وترسيخ العلاقات مع الجوار التي تتبعها الحكومة.وقال أمير عبداللهيان في تصريح صحفي فور وصوله إلى العاصمة القطرية الدوحة قادما من مسقط في الإشارة إلى محادثاته التي أجراها حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية مع […]

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