يحيى رسول: تفكيك شبكة تضم كبار تجار ومروجي المخدرات في بغداد

2022/01/11 | 13:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، اليوم الثلاثاء، تفكيك شبكة تضم كبار تجار ومروجي المخدرات بحوزتهم كميات كبيرة من مادة الكرستال في العاصمة بغداد.

وقال رسول، في بيان، إنه”بحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية والمهام الموكلة لجهاز المخابرات الوطني، وبعد توفّر المعلومات الاستخبارية الدقيقة ووضع خطة محكمة، نفّذ الجهاز وبالتعاون مع محكمة تحقيق الكرخ الأولى عملية نوعية استطاع من خلالها تفكيك شبكة إجرامية تضم كبار تجار ومروجي المخدرات في بغداد وبحوزتهم كميات كبيرة من مادة الكرستال”.

وتابع البيان: “في الوقت الذي تؤكد هذه العملية اقتدار الأجهزة الأمنية والاستخبارية العراقية في تعقّب العصابات الإجرامية والتخريبية، نعاهد أبناء شعبنا الكريم على بقاء الجهاز صمام أمان للأمن الوطني العراقي”.

ودعا رسول، المواطنين الى “إدامة التعاون مع الأجهزة الأمنية لمواجهة مثل هذه الجرائم التي تهدف الى زعزعة الأمن والاستقرار وتخريب البنية الاجتماعية في العراق”.

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