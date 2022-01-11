الكاظمي يخرج العراق من أخطر قوائم أوروبا ويفاجئ العراقيين

2022/01/11 | 13:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في إنجاز عراقي جديد، حققته حكومة مصطفى الكاظمي، نجحت بغداد برفع اسم العراق من قائمة الدول ذات المخاطر العالية في مجالين مهمين يتضحان من سياق التقرير.

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