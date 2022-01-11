العثور على جثة فتاة مجهولة الهوية جنوبي بغداد - عاجل

2022/01/11 | 13:45 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بالعثور على جثة فتاة مجهولة الهوية في منطقة الزعفرانية جنوبي بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "قوة امنية عثرت على جثة فتاة مجهولة الهوية تبلغ من العمر ما يقارب ٢٠ سنة ضمن منطقة الزعفرانية".وأضاف، إن "الجثة بدت عليها اثار طعنات سكين".

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