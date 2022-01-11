البنتاغون: أميركا اسقطت 3246 قنبلة وصاروخ في العراق وسوريا خلال رئاسة ترامب وبايدن

2022/01/11 | 13:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … افرجت وزارة الدفاع الامريكية ( البنتاغون) ،الثلاثاء، عن اول ملخص عن الضربات التي نفذتها القوة الجوية الامريكية منذ تولي بايدن منصبه بعد ان منع الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب نشر التقارير الشهرية عن عدد الضربات منذ شباط في عام 2020 محيطا القصف الامريكي المتواصل بالسرية التامة.وذكرت صحيفة ( انترناشيونال ذي نيوز) […]

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