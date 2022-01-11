‏شركة فايزر تطرح لقاحها المضاد لمتحور “أوميكرون” في اذار

2022/01/11 | 13:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الرئيس التنفيذي لشركة “فايزر”، ألبرت بورلا، اليوم الثلاثاء، أن لقاحها المضاد لمتحور “أوميكرون” الجديد ‏من فيروس كورونا المستجد سيكون جاهزا في شهر آذار المقبل.‏ وأكد بورلا في تصريحات لشبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، أن شركته بدأت بالفعل في تصنيع جرعات اللقاح الجديد، مبيناً أن “اللقاح سيستهدف أيضا المتغيرات الأخرى المتداولة”.وأضاف […]

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