2022/01/11 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي حفلة شواء في ميلاد الرئيسأجمعوا قصائدكم أيها الشعراءقديمها والحديثالمنثور والمستورما يحزن منه وما ينفع للطربوأنتم من ترسمون الجمال بألوان زاهيةهاتوا ما عندكملوحات تكعيبية أو سورياليةواقعية أو أنطباعيةبالألوان جميعها وحتى المرسومة بالفحم والرصاصتماثيلكم الخشبيةزخارفكم الحديثة والتراثيةكل ما تستطيعون جمعه رددوا أهازيج ثوريةوأتجهوا صوب قصر الرئا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حفلة شواء في ميلاد الريس - عباس علي العلي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حفلة شواء في ميلاد الريس - عباس علي العلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).