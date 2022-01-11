حملة لجمع الكلاب السائبة في السليمانية.. سيارات خاصة ومساحات إيواء شاسعة

2022/01/11 | 14:00 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

تستعد بلدية محافظة السليمانية، لإطلاق حملة غير مسبوقة يوم غد الأربعاء، لجمع الكلاب السائبة من المناطق السكنية والعامة، ووضعها في مأوى يتسع لنحو 4 آلاف كلب.

وبحسب دائرة بلدية محافظة السليمانية، فإنّ "الحملة ستطال جميع الكلاب السائبة في خطوة لجمعها وتقليل مخاطرها على الأطفال والنساء في المناطق السكنية".

وأضافت أنّ "الحملة خصصت قاعات كبيرة في ناحية عربت بمدينة السليمانية، ويوجد الآن 4 قاعات تتسع لنحو 4 آلاف كلب".

وبيّنت، "ستكون هناك عجلات خاصة لجمع تلك الكلاب عبر دوريات تجوب المناطق أو عن طريق اتصال المواطنين عن طريق رقم خاص لانتشال الكلاب من مناطقهم ووضعها في المحمية المخصصة لهم".

وقال أحد العاملين في تلك المحمية، إنه "يتوفر لدينا الآن 4 قاعات متمثلة بساحات مسيّجة، فضلًا عن عيادة للطب البيطري لتقديم العناية الطبية للكلاب، إضافة لتقديم الطعام والشراب لها بالتعاون مع محال القصابة والمطاعم القريبة من المنطقة".

وأعرب مواطنون عبر "ألترا عراق"، عن ترحيبهم بالحملة، معتبرين أنها حملة غير مسبوقة على مستوى إقليم كردستان والعراق، فيما وصف ناشطون الحملة بأنها "حفاظًا على حياة المواطنين ورفقًا بالحيوان الذي قد يواجه صعوبات في الحصول على الطعام والعناية الطبية وغيرها من الاحتياجات".

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كلبٌ تحت الجلد

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